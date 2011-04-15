Авторы произведений искусства смогут получать вознаграждение при перепродаже своих работ

С 1 июня 2018 года вступает в силу закон, расширяющий права автора оригинала изобразительного искусства или рукописи на получение вознаграждения при перепродажах его произведения. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



В соответствии с законом, автор имеет право на вознаграждение в виде процентов от цены перепродажи при каждой перепродаже его произведения, в которой в качестве посредника, покупателя или продавца участвует юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Например, аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин, - пояснил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



При этом, у авторов зачастую нет информации о факте совершения перепродажи его произведения. В связи с этим закон обязывает юрлицо или индивидуального предпринимателя предоставлять соответствующую информацию о перепродаже.



Сведения должны предоставляться, в том числе по запросу, автору или организации по управлению правами на коллективной основе, представляющей его интересы.



Перечень сведений и порядок их предоставления, а также размер процентных отчислений, условия и порядок их выплаты определяются Правительством РФ.







"AK&M" от 01.06.2018