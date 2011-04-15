Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 июня 2018 года



ДЕПУТАТОВ СТАВЯТ НА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИЗВЕСТНОСТЬ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ НАЧАЛИ ИЗМЕРЯТЬ МЕТОДОМ ОПРОСОВ



Как стало известно "Ъ", в нескольких регионах РФ задолго до приближения думской кампании начали измерять узнаваемость ряда депутатов Госдумы. Так, социологи выяснили уровень известности заместителя секретаря генсовета "Единой России" по идеологии Евгения Ревенко: она оказалась меньше, чем у ряда его коллег по нижней палате. Официально партия еще не начала проведение соцопросов, необходимых для анонсированной секретарем генсовета Андреем Турчаком системы оценки работы депутатского корпуса. Опросы могут понадобиться местным администрациям, чтобы оценить возможности депутатов перед региональными выборами, предполагают собеседники "Ъ".





КОНСУЛЬТАНТЫ ПОЛУЧИЛИ РЕКОМЕНДАЦИИ

НОВЫМ УЧАСТНИКАМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УТОЧНЯЮТ СТАТУС



Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) составила рекомендации по применению закона, касающегося нового института финансового рынка - инвестиционного консультанта. Закон вступит в силу уже через семь месяцев, но его формулировки слишком расплывчаты и оставляют у потенциальных участников рынка много вопросов. Рекомендации будут применяться теми, кто решит легализоваться в новом статусе и вступить в соответствующую СРО.





"ОНИ НЕ ВСЕГДА ПОНИМАЮТ СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ"

ВОСПИТАТЕЛЕЙ СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫДЕЛЯЮТ ПРОФСТАНДАРТОМ



В 2019 году в России может появиться новый профессиональный стандарт - "специалист в области семейного воспитания". Необходимость его появления эксперты объясняют в первую очередь начавшейся в 2015 году реформой детских домов: теперь сиротские учреждения являются не местом постоянного проживания ребенка, как раньше, а лишь временным пристанищем до устройства в семью. Несмотря на то что требования к целям и инфраструктуре детдомов изменились, уровень образования, квалификации и функционал их сотрудников так и не были определены. Разработчики нового стандарта и эксперты, участвующие в его обсуждении, надеются, что новый документ восполнит этот пробел.





УКАЗАТЕЛЬ НА ФАН-ЗОНУ ПРИВЕЛ К ОБВИНЕНИЮ В ВАНДАЛИЗМЕ

ПРОТИВ СТУДЕНТА МГУ ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО ЗА ПОРЧУ РЕКЛАМНОГО СТЕНДА



Столичная полиция завела уголовное дело о вандализме по факту порчи рекламной тумбы к чемпионату миру по футболу, установленной на площадке болельщиков у МГУ. На указателе красной краской написали "Нет фан-зоне", что стало поводом к задержанию троих первокурсников филфака МГУ. По УК РФ дела о вандализме грозят сроками лишения свободы до трех лет. Но некоторые юристы считают вандализмом порчу памятников, поясняя, что в случае с рекламной тумбой речь идет, скорее, о мелком хулиганстве.





В МАЙСКИЕ УКАЗЫ ДОБАВЯТ НЕФТИ

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ЗАВЕРШАТ В 2024 ГОДУ



Как выяснил "Ъ", правительство поддержало позицию Минфина о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019-2024 годах. Бюджет уже в первый год завершения получит дополнительно около 80 млрд руб., всего изъятия из отрасли за шесть лет составят 1,6 трлн руб. Это покроет 20% от 8 трлн руб., необходимых для выполнения майских указов президента. Минэнерго предлагало начать сворачивание механизма и дать отрасли льготы, но источники "Ъ" говорят, что теперь на окончательное согласование маневра осталось около недели.





НЕБО КРЫМА ТЕРЯЕТ ВЫСОТУ

АВИАКОМПАНИИ СОКРАЩАЮТ ЧИСЛО РЕЙСОВ В СИМФЕРОПОЛЬ



Как выяснил "Ъ", авиакомпании резко - на 551 тыс. пассажиров - сократили летние планы по рейсам в Крым. К этому привел ряд факторов, от открытия Крымского моста до резкого - в 1,5-2 раза - роста аэропортовых тарифов в Симферополе. В аэропорту объясняют, что нужно вернуть 32 млрд руб. инвестиций в новый терминал, но авиакомпании грозят ростом цен на билеты. В ФАС же маршруты в Крым считают конкурентными, так как на курорты можно добраться и через Анапу. По мнению экспертов, в итоге аэропорт может быть вынужден снизить тарифы для сохранения пассажиропотока.





МОЛЧАНИЕ - ЗНАК ВЗЫСКАНИЯ

ДОЛЖНИКАМ СТАЛО СЛОЖНЕЕ ОСПОРИТЬ СМЕНУ КРЕДИТОРА



Вступили в силу поправки, регулирующие передачу долгов по цессии. Теперь должник обязан после получения уведомления о продаже долга "в разумный срок" выразить несогласие и обосновать его. Что считать разумным сроком, в поправках не уточняется. Если же должник своевременно не сообщит новому кредитору о своих возражениях, он потеряет это право. Эксперты указывают, что изменения ущемляют права должника, формулировки нормы крайне размыты и это дает дополнительные возможности недобросовестным участникам рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 04.06.2018