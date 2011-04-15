Дайджест газеты "Ведомости" от 4 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 4 июня 2018 года.





"НУЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ В ГОРОДСКУЮ ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ"





Новый гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) объясняет, зачем увеличивает парк собственных поездов и почему пассажирам не стоит ждать двухэтажных электричек.



Крупнейший в России пригородный перевозчик готовится стать еще больше. Запуск первых двух веток Московских центральных диаметров (МЦД), где ЦППК будет оператором, обеспечит прибавку в 85-90 млн пассажиров, считает Максим Дьяконов, в феврале возглавивший компанию после пяти лет работы исполнительным директором.



По его словам, в дальнейшем ЦППК готова выполнять перевозки и по другим веткам МЦД.



ЦППК пытается увеличить количество пассажиров и обычными способами, переманивая их с других видов транспорта. Но без новых дорог серьезного роста пассажиропотока не получить, констатирует Дьяконов. Провозная способность Московского железнодорожного узла исчерпана: существующие пути не позволяют уменьшить интервал между поездами, а вводить дополнительные экспрессы - значит отказаться от нескольких обычных.





ВО ЧТО НАДО ИНВЕСТИРОВАТЬ, ЧТОБЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ





Президент Всемирного банка Джим Ён Ким раскрывает секреты инвестиций.



До 1800 г. практически каждый человек на планете был бедeн. Аристократы и крупные землевладельцы составляли незначительное меньшинство, и богатство было связано с землей - тот, кто владел землей, владел большей частью богатства всего мира. Все остальные люди были бедны.



Так выглядело общество почти на протяжении всей летописной истории человечества. На том историческом этапе подавляющее большинство людей рождалось и умирало, как правило, в одинаковых условиях. Затем, в начале XIX в., промышленная революция и изобретение парового двигателя позволили совершить рывок в сфере производства и изменили характер труда. Качество жизни значительно улучшилось для небольшой группы избранных, но многие люди остались за пределами этого витка прогресса. Неравенство, которое продолжилось - а в некоторых случаях даже и усугубилось.





ЧТО ДУМАЮТ РОССИЯНЕ ОБ АЛЕКСЕЕ КУДРИНЕ



Многие россияне, но отнюдь не большинство, считают, что Счетная палата при Алексее Кудрине станет работать лучше. 43% затруднились ответить и не слышали о Кудрине.



Из тех, кому что-то говорит эта фамилия, он известен в первую очередь как бывший министр финансов.





ВАДИМ БЕЛЯЕВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ОПЕРАЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГА". В ЭТОМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ, УВЕРЕН ХОЛДИНГ: СВЯЗАННЫЕ С САНАЦИЕЙ "ФК ОТКРЫТИЕ" ПРОЦЕССЫ ЗАВЕРШЕНЫ





Основатель и акционер "Открытие холдинга" Вадим Беляев ушел с должности гендиректора компании. Холдинг возглавит его заместитель Сергей Шкодинский: решением внеочередного собрания он назначен гендиректором компании на три года.



Шкодинский сосредоточится на "оптимизации бизнес-процессов и повышении эффективности работы компании", говорится в пресс-релизе компании.



Беляев руководил холдингом с августа 2017 г. Тогда же Центробанк забрал на санацию главный актив холдинга - "ФК Открытие", а вместе с ним в Фонд консолидации банковского сектора перешли банк "Траст", РГС-банк, "Росгосстрах" и три негосударственных пенсионных фонда.





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"AK&M" от 04.06.2018