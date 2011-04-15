Итальянский UniCredit может объединиться с французским Societe Generale

Итальянский банк UniCredit может объединиться с французским банком Societe Generale. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.



Сообщается, что руководство итальянского банка обсуждает эту идею уже несколько месяцев. Официальных заявлений и предложений в адрес Societe Generale пока не было, однако члены совета директоров SocGen также изучают возможность такой сделки. Переговоры находятся на ранней стадии, подчеркнули собеседники издания.



Один из источников добавил, что на темпы переговоров повлияла "изменчивая политическая ситуация в Италии", которая затормозила процесс на 18 месяцев. "Помимо политической нестабильности в Италии и враждебности к иностранцам, владеющим или управляющим итальянскими компаниями, регулятора может насторожить слияние двух кредиторов, которые уже считаются системно важными", – пишет FT.



Представитель Societe Generale в беседе с изданием опроверг сообщение о том, что совет директоров банка ведёт переговоры с UniCredit о возможном слиянии. Представитель итальянского банка в беседе с FT отказался от комментариев на эту тему.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"