En+ наняла инвестбанк Rothschild для помощи в продаже доли О.Дерипаски

En+ наняла инвестиционный банк Rothschild для поиска покупателей на долю Олега Дерипаски в компании. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на The Financial Times.



По информации издания, Rothschild будет искать инвесторов, которые могли бы снизить долю О.Дерипаски в En+ с 66% до уровня ниже 50%. Кроме того, сообщает FT, компания наняла рекрутинговую компанию Russell Reynolds, чтобы найти новых независимых директоров.



В конце апреля О.Дерипаска, попавший 6 апреля вместе со своими ключевыми активами в санкционный список США, согласился снизить свою долю в группе ниже 50% и выйти из совета директоров. Еn+ обещала представить Минфину США план вывода компании из-под санкций к середине лета и просила продлить действие разрешительных лицензий. После этого Вашингтон продлил срок продажи активов компаний О.Дерипаски до 5 августа.



En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК "РУСАЛ" в Сибири, ключевом операционном регионе компании.



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