Правительство Франции может продать свой пакет авиакомпании Air France-KLM

Гостиничный оператор AccorHotels готов выкупить принадлежащий французскому правительству пакет акций одной из крупнейших мировых авиакомпаний Air France-KLM. Об этом пишет газета Les Echos со ссылкой на источники, сообщает "Коммерсант".



По словам собеседников издания, власти "со всей серьёзностью" рассматривают возможность продажи как всех 14.3% акций компании, так и их части. Также не исключен вариант обмена акций авиакомпании на пакет акций AccorHotels.



Напомним, забастовка Air France, проходившая с 22 февраля по 8 мая, обошлась компании в 400 млн евро. Количество пассажиров снизилось на 8.7%. Не найдя общий язык с профсоюзами, свой пост оставил генеральный директор группы Air France-KLM Жан-Марк Жанайак.



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