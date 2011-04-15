Цена бензина и дизтоплива будет зафиксирована на уровне конца мая

Цена бензина и дизтоплива будет зафиксирована на уровне цен конца мая. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак по итогам встречи с 13 крупнейшими нефтяными компаниями.



По его словам, представители крупнейших в России нефтяных компаний подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. В ответ на это правительство приняло решение с 1 июня 2018 года снизить акцизы на бензин и дизтопливо.



"Мы должны понимать, что у нас розничные цены на моторное топливо далеко не самые высокие в мире. В такой же нефтяной стране - Норвегии - в рублевом выражении они в два раза выше, в тех же Соединенных штатах, которые занимают лидирующее место по добыче нефти, бензин тоже подорожал вместе с мировыми ценами на нефть", - отметил в эфире телеканала "Россия-1" Д.Козак.





"AK&M" от 04.06.2018