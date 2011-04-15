Газпром предоставит South Stream Transport заём на 2.143 млрд евро

Совет директоров Газпрома одобрил предоставление займа компании South Stream Transport B.V. на €2.143 млрд. Об этом сообщается в материалах Газпрома.



Согласно условиям сделки, проценты за пользование заёмными средствами по договору начисляются ежемесячно в размере 3.98% годовых от суммы задолженности по основному долгу. Размер процентной ставки может быть изменён по взаимному письменному соглашению сторон.



Компания South Stream Transport B.V. обязуется возвратить сумму основного долга не позднее 30 декабря 2023 года.



South Stream Transport B.V. - оператор строительства морской части газопровода "Турецкий поток".



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 04.06.2018