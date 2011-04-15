О.Дерипаска готов продать долю в группе ГАЗ из-за санкций

Олег Дерипаска обсуждает возможность продажи части доли в группе ГАЗ, чтобы вывести компанию из-под американских санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники. Бизнесмен ищет покупателя, подтвердил "Ведомостям" сотрудник компании – контрагента группы ГАЗ.



Сейчас 65.56% группы ГАЗ принадлежит холдингу "Русские машины" О.Дерипаски. По итогам торгов 1 июня на Московской Бирже капитализация компании составила 8 млрд руб.



Переговоры О.Дерипаска ведёт с миноритарными акционерами, в том числе с председателем совета директоров группы ГАЗ Зигфридом Вольфом, сообщает Bloomberg. Окончательного решения о сделке нет. Ее итог будет зависеть от того, согласится ли минфин США снять санкции, отметили собеседники.



6 апреля Минфин США включил в санкционный список О.Дерипаску и восемь его компаний, в том числе "Русские машины" и входящую в нее группу ГАЗ. Американским резидентам запрещено вести с ними бизнес и владеть их ценными бумагами. На резидентов других стран формально запрет не распространяется, но за сотрудничество с компаниями из списка они сами могут попасть под санкции. При этом Минфин допустил снятие санкций, если доля Дерипаски опустится ниже контрольной.



Группа ГАЗ (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины" (владеет 61.05% уставного капитала), который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.



Чистая прибыль группы "ГАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 3.26 раза до 3.501 млрд руб. с 1.074 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 9.62% до 164.64 млрд руб. со 150.197 млрд руб., валовая прибыль - на 13.33% до 29.585 млрд руб. с 26.106 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.26 раза до 4.957 млрд руб. с 2.189 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ГАЗ" (автокомпонентный бизнес группы "ГАЗ") за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.74 раза до 218.863 млн руб. с 79.853 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.92% до 21.619 млрд руб. с 20.803 млрд руб., прибыль от продаж сократилась в 12.51 раза до 59.06 млн руб. с 738.995 млн руб., прибыль до налогообложения - на 44.89% до 201.499 млн руб. с 365.598 млн руб.



Чистая прибыль ПАО "ГАЗ" за I квартал 2018 года по РСБУ составила 1.179 млрд руб. против убытка в 943.664 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.16% до 4.74 млрд руб. с 3.945 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"