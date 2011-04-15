Прогноз на неделю: негатив сохраняется. Цены на нефть Brent снижаются в свете рекордного объема добычи в США, роста числа буровых установок и ожиданий увеличения поставок со стороны ОПЕК и других крупнейших нефтедобывающих стран. Риски торговых войн между США и Китаем (объемом $100 млрд) повышаются после того, как двухдневные переговоры завершились ничем. Из позитивных моментов мы отмечаем снижение рисков выхода Италии из еврозоны, а также продолжающуюся подготовку к саммиту с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС "Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда.



Наблюдается рост в США и Азии (S&P 500 +1.08%, DJIA +0.90%, NASDAQ +1.51%). Азия (Hang Seng +0.22%, Shanghai +0.06%, Nikkei +0.43%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.25%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $76.46 за баррель - ниже открытия.



По итогам недели: цены на нефть Brent (+0.5% до $76.7 за баррель), рубль без динамики к доллару - 62.22, РТС (-0.5%), индекс МосБиржи (-0.5%).





"AK&M" от 04.06.2018