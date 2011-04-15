Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/06/2018
10:46

Прогноз на неделю: негатив сохраняется

Прогноз на неделю: негатив сохраняется. Цены на нефть Brent снижаются в свете рекордного объема добычи в США, роста числа буровых установок и ожиданий увеличения поставок со стороны ОПЕК и других крупнейших нефтедобывающих стран. Риски торговых войн между США и Китаем (объемом $100 млрд) повышаются после того, как двухдневные переговоры завершились ничем. Из позитивных моментов мы отмечаем снижение рисков выхода Италии из еврозоны, а также продолжающуюся подготовку к саммиту с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС "Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда.

Наблюдается рост в США и Азии (S&P 500 +1.08%, DJIA +0.90%, NASDAQ +1.51%). Азия (Hang Seng +0.22%, Shanghai +0.06%, Nikkei +0.43%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.25%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $76.46 за баррель - ниже открытия.

По итогам недели: цены на нефть Brent (+0.5% до $76.7 за баррель), рубль без динамики к доллару - 62.22, РТС (-0.5%), индекс МосБиржи (-0.5%).


"AK&M" от 04.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100