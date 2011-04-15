Предстоящая неделя обещает быть насыщенной для российского рынка. Завтра Минфин объявит объем интервенций на валютном рынке в июне, который, по нашим ожиданиям, будет сопоставим с объемами мая (SGe: $5.1 млрд/месяц). Подобный объем покупок валюты ведомством, вероятно, сохранит чувствительность национальной валюты к конверсионным потокам экспортеров и внешним факторам, однако, начало низкого сезона притока по текущему счету будет добавлять негативных красок. Об этом говорится в обзоре Росбанка.



Вторым из наиболее интересных релизов недели можно назвать отчет по инфляции в мае (SGe: 2.5% г/г). Отчет позволит оценить масштабы роста цен на бензин, пока лишь на уровне первичных эффектов, и сформировать окончательные предпосылки о действиях ЦБ на заседании 15 июня. После публикации весьма негативного отчета об инфляционных ожиданиях полагают аналитики, регулятор будет настроен отложить смягчение монетарной политики до более подходящего момента (например, 3к'18). При этом ориентир 6.75% до конца года видится по-прежнему оправданным.



В довершение, в субботу, будет опубликована оценка счета текущих операций в мае (SGe: $4.5 млрд), по которой можно будет сделать первые заключения о чувствительности импорта к апрельским колебаниям валютного курса.



В пятницу российский рубль оказал сопротивление восстановительной динамике доллара США (индекс DXY 94.2 п, +0.2%) и завершил неделю у отметки USD/RUB 62.2 (-0.3%).



После насыщенной прошлой недели логично ожидать, что на текущей мировые финансовые площадки перейдут в режим ожидания. Пятничная статистика в очередной раз подтвердила силу американского рынка труда и поддержала движение американских процентных ставок вверх (UST'10 2.92% сегодня с утра, против 2.76% на локальных минимумах в минувший вторник). Однако, за пределом сегмента американского госдолга даже она не стала поводом для новых шоковых волн.





"AK&M" от 04.06.2018