Роскачество проведёт всероссийскую проверку пива

Роскачество по поручению Правительства РФ проведёт проверку качества светлого фильтрованного пива: проверке подвергнутся более 40 импортных и российских торговых марок. Эксперты проверят органолептические, физико-химические показатели пива, показатели его безопасности, а также проверят миф - переходят ли вредные вещества от металлической тары в сам напиток. Об этом говорится в сообщении Роскачества.



В исследования будет включена продукция, произведенная в том числе, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и в других городах России. Кроме того, Роскачество поставит эксперимент и сравнит два одинаковых пива одной торговой марки, произведённых в России и за рубежом, проверив миф о том, что качество пива принципиально зависит от места его происхождения.



Пиво будет проверено на соответствие обязательным требованиям законодательства, в том числе, по микробиологическим показателям и по содержанию токсичных элементов. Каждая марка также пройдёт проверку на общую долю спирта, кислотность, цвет, массовую долю двуокиси углерода, высоту пены и пеностойкость, а также органолептические показатели - эксперты оценят насыщенность вкуса и аромата.



Роскачество впервые в России проведёт уникальное исследование миграции фталатов - вредных веществ, которые могут переходить из некачественной пластикой тары в непосредственно напиток.



В программу испытаний пива будут включены дополнительные показатели: массовая концентрация летучих компонентов, органических кислот и массовая доля общего азота, которые позволят выяснить, не сэкономил ли производитель непосредственно на сырье - солоде, и не был ли нарушен процесс брожения, что в свою очередь влияет на насыщенность вкуса и аромат напитка.



Если в ходе исследования выявится недовложение сырья или нарушение процесса брожения, продукту будет снижен рейтинг.



"В настоящем пиве количество соложеных продуктов, т.е. солода и хмеля, не должно составлять менее 80%- в таком случае пиво будет иметь насыщенный вкус, аромат, достаточный уровень пенообразования. Если говорить о других компонентах пива (таких как кукурузная патока или крахмал), то их совокупный объём не должен превышать 20% соответственно. Стоит отметить, что при производстве пива не допускается применение ароматизаторов, подсластителей и красителей", - говорит директор Департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.



В соответствии с требованиями нормативных документов для производства пива используют: солод пивоваренный, питьевую воду, хмель и хмелепродукты, сахар-песок и сахаросодержащие продукты - сахар-сырец, сахар жидкий, крахмальную патоку и т.п., несоложеные зернопродукты (менее 20%) - ячмень, пшеницу, рисовую и кукурузную крупу, пшеничную крупку и т.д. Для сбраживания применяют пивные дрожжи.



"Применение сырья, не включенного в нормируемый перечень, не опасно для потребителя, но полученный продукт, в соответствии с требованиями ФЗ 171 не может называться пивом, а должен называться пивным напитком. Если пивной напиток на этикетке называют пивом, то такая продукция интерпретируется как фальсификат", - отмечает Сергей Хуршудян, заместитель руководителям испытательного центра Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.



"При потреблении пива немаловажно и вкусовое восприятие напитка потребителем. Здесь ценителям напитка могут пригодиться советы профессиональных дегустаторов. Дегустируемые образцы подаются в стеклянных бокалах при температуре 12 +/- 2°С. В первую очередь дегустатор оценивает каждый образец посредством органов зрения по параметрам: цвета, прозрачности, пены и других. Далее включаются органы обоняния для определения: аромата, букета, остаточного аромата, посторонних запахов, нюансов, нот, отличительных характеристик. Затем - органы вкуса, определяющие собственно вкус, послевкусие, тело продукта, впечатление от насыщенности. Каждый сорт пива характеризуется своим сенсорным профилем. Именно соответствие этому сенсорному профилю и проверяют дегустаторы. Важно отметить, что дегустатор - сложная, ответственная и психологически напряженная работа, требующая профессиональной подготовки. Дегустаторы проходят отбор, периодическое обучение, проверку знаний и калибровку, целью которых является развитие способно сти дегустаторов выявлять привкусы в сложных системах, таких как пиво", - отмечает исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов.



Эксперты рекомендуют обратить внимание на пену: если она сохраняет свою стойкость менее трёх минут, то это означает, что пиво не самого высокого качества. В случае с элем, сидром, крафтовым пивом, пивными напитками - угасающая пена может быть, напротив, "авторской" характеристикой.



При выборе пива эксперты советуют потребителям обращать внимание на информацию, которая указана на этикетке. Например, "нефильтрованное неосветленное" или "нефильтрованное осветленное" - для нефильтрованного пива, "пастеризованное" - для пастеризованного пива) и его тип; минимальное значение объемной доли этилового спирта. Срок годности пива составляет до шести месяцев с даты розлива.



Ранее Роскачество уже провело исследования качества алкогольной продукции. В ходе проверок качества коньяка и шампанского, эксперты отметили отраслевую проблему т.н. "легального фальсификата", когда под видом игристого вина легально скрывалась газировка, а коньяк был произведен с применением невиноградных спиртов. Водка, напротив, не получила никаких замечаний от экспертов.



"AK&M" от 04.06.2018