Кабмин расширил перечень субъектов РФ для участия в пилотном проекте по прямым страховым выплатам

Правительство РФ расширило перечень субъектов РФ для участия в пилотном проекте по прямым страховым выплатам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В настоящее время пилотный проект реализуется в 33 регионах. С 1 июля 2018 года к пилотному проекту присоединятся ещё шесть субъектов Федерации: республики Кабардино-Балкария, Карелия, Северная Осетия - Алания, Тыва, Костромская и Курская области.



С 2012 года Фонд социального страхования РФ реализует пилотный проект, направленный на проведение непосредственно территориальными органами фонда финансирования, назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также других выплат и расходов.



Цель предусмотренного пилотным проектом перехода к механизму прямых выплат - улучшение положения застрахованных граждан и страхователей при назначении и получении пособий в рамках обязательного социального страхования.



До этого во всех субъектах Федерации применялся зачётный механизм уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию. Пособия застрахованным лицам выплачивались работодателем, которому при этом уменьшали сумму страховых взносов. Механизм прямых выплат лишён многих недостатков, присущих зачётному механизму уплаты страховых взносов.





"AK&M" от 04.06.2018