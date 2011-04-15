Временные тарифы на "зелёные карты" вступят в силу с 15 июня

Тарифы на российские "зелёные карты", действующие в период с 15 июня 2018 года по 14 июля 2018 года, в рублёвом эквиваленте снизятся на 10% по сравнению с предыдущими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО.



С 15 июня стоимость сертификата сроком 15 дней для выезжающих за рубеж на автомобиле по всем странам системы "Зелёная карта" для легковых автомобилей составит 2450 руб. вместо 2700 руб.



Поездки по странам ближнего зарубежья традиционно дешевле, так аналогичная карта с покрытием только на Украину, Белоруссию, Молдавию и Азербайджан обойдётся в 840 руб.



"Зелёная карта" - это и международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и сертификат, подтверждающий наличие у иностранного водителя данного вида страхования. Эта система функционирует с 1951 года. Основная цель - урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. Функции российского бюро "зелёная карта" возложены на РСА.



Базовые ставки тарифов по российским "зелёным картам" установлены в евро, Российский союз автостраховщиков ежемесячно рассчитывает их рублёвый эквивалент с учётом колебаний курса евро к рублю за истекший месяц.





"AK&M" от 04.06.2018