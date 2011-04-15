Индийская Gail получила первую партию СПГ по контракту с Газпромом

Индийская компания Gail получила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) по контракту с Газпромом. Об этом сообщается на сайте GAIL.



Министр энергетики Индии Дхаремндра Прадхан, заявление которого размещено на сайте Gail, отметил что Gail по контракту будет приобретать 2.85 млн т СПГ в год.



Ранее сообщалось, что Газпром будет закупать у "Ямал СПГ" 2-2.5 млн т сжиженного газа в год. Всего это третья поставка СПГ, которую Gail получает в этом году по долгосрочным контрактам, уточнил министр.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.





"AK&M" от 04.06.2018