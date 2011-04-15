Трансферт ПФР из федерального бюджета в 2018 году может быть сокращён на 40 млрд руб., полагает А.Кудрин

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, выступил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам по вопросу законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов", сообщил, что темп роста ВВП по итогам 2018 года составит 1.7%. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Также, по его словам, годовая цена нефти марки Urals превысит предлагаемую поправками оценку в $61 за баррель. "Предполагаю, что будет ближе к 65-67 [долларов за баррель]. Если бы мы задали среднюю цену на нефть в проекте бюджета сейчас около 67, то это означало бы дополнительные нефтегазовые доходы бюджета около 800 млрд [руб.]. Таким образом, наш будущий профицит, который мы должны были бы сейчас уточнить в параметрах, составлял бы больше 1%, а не 0.5%, как здесь сказано. Может быть, даже 1.3% профицита мы должны были бы учесть в параметрах", - сказал А.Кудрин.



Глава СП отметил риск непоступления в федеральный бюджет в 2018 году доходов в объёме 40 млрд руб. "У нас есть оценка, что мы могли бы на 10 млрд [руб.] больше иметь доходов, допустим, от выпуска материальных ценностей из государственного резерва. В данном случае эти доходы были сокращены: в параметрах они представлены в сокращенном виде. Мы посчитали, что эти доходы можно было бы получить и не снижать соответствующий план", - привёл пример А.Кудрин.



Тем не менее, по его словам, данное замечание не влияет на предложенные поправками параметры расходов.



А.Кудрин сказал, что межбюджетный трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд может быть дополнительно сокращён на 40 млрд руб. в связи с ожидаемыми значительными остатками его бюджета по итогам 2018 года.



"Оно было предложено: частичное уменьшение трансферта больше чем на 60 млрд [руб.]. Мы считаем, что можно было бы уменьшить еще трансферт Пенсионному фонду. Предполагаем, что можно было и согласиться с этой позицией и не менять тем самым параметры сейчас внесенные. Тем самым, на 1 января следующего года ожидаемые остатки могут составить больше 200 млрд руб. в Пенсионном фонде", - пояснил председатель Счётной палаты.



"AK&M" от 04.06.2018