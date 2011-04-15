В.Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении иностранных государств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Закон вступает в силу с 4 июня 2018 года. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.



В соответствии с законом, меры воздействия будут вводиться Правительством РФ по решению президента РФ. Они подлежат отмене Правительством по решению президента РФ, если устранены обстоятельства, послужившие основанием для введения мер. Кроме того, решения о введении и об отмене мер могут быть приняты президентом РФ на основе предложений Совета Безопасности РФ. Реализация мер будет обязательна для органов госвласти, местного самоуправления, а также для граждан России и юрлиц, находящихся под юрисдикцией РФ.



При этом, меры воздействия не будут применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации. Они также не будут применяться в отношении товаров, ввозимых в Россию гражданами РФ, иностранцами и лицами без гражданства для личного пользования.





"AK&M" от 04.06.2018