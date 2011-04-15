Во время ЧМ по футболу изменяютя правила въезда автобусов в Москву

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы установил на всех подъездах ко МКАД более 200 дорожных знаков, которые проинформируют водителей об ограничениях. Об этом говорится в сообщении ГКУ ЦОДД.



С 1 июня по 17 июля на территорию Москвы смогут проехать только автобусы, которые: осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим в границах города; оснащены аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Устройства должны передавать в Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года информацию о местонахождении, направлении и скорости движения автобусов. При этом владельцам транспортных средств следует заранее направить в "Транспортную дирекцию" уведомления о планируемом въезде на территорию Москвы; получили разрешение на въезд от уполномоченного территориального органа МВД.



Ограничения на въезд автобусов в города проведения чемпионата мира по футболу установлены в соответствии с п. 5 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".





"AK&M" от 04.06.2018