Д.Медведев поручил стабилизировать цены на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня, 4 июня, поручил следить за ситуацией на рынке бензина и призвал принимать все меры, чтобы договорённости о стабилизации цен соблюдались. Об этом свидетельствует стенограмма совещания Д.Медведев с вице-премьерами, размещённая на сайте Правительства.



"Я просил бы следить не только за развитием ситуации, но и за тем, чтобы эти договорённости полностью соблюдались. В случае необходимости - готовить иные оперативные меры, направленные на то, чтобы достигнутые договорённости соблюдались, чтобы цены были стабильны, а в определённых случаях чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция.



Проведите все необходимые согласования, соберите, если надо, ещё раз нефтяные компании, другие компании. Потом мне доложите окончательно", - сказал Д.Медведев.



Д.Козак в свою очередь сообщил, что по состоянию на сегодняшний день цены на розничном рынке стабилизировались.



"Объёмы биржевых торгов существенно увеличились - на 20% на бензин и на 9% на дизельное топливо. Цены с четверга на бирже упали на 1% - в пятницу и в субботу - и на 2% по состоянию на сегодняшний день (более чем на 2% по дизельному топливу и 1,98% - на бензин). Это должно оказать стабилизирующее воздействие на розничный рынок", - сказал вице-премьер.



После резкого роста стоимости автомобильного топлива правительство приняло решение снизить с 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо, напомнил вице-премьер. Кроме того, с 13 ведущими компаниями была достигнута договорённость о замораживании по состоянию на 30-е число оптовых цен на топливо и увеличении поставок бензина и дизтоплива на внутренний рынок.





"AK&M" от 04.06.2018