И.Сечин провёл встречу по вопросам устойчивого обеспечения топливом российских регионов

Глава Роснефти Игорь Сечин провёл встречу по вопросам стратегического развития сельского хозяйства и устойчивого обеспечения топливом субъектов РФ. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



Встреча была проведена в связи с поступающими обращениями от представителей регионов России. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Московской области Андрей Воробьев, руководитель Саратовской области Валерий Радаев, глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков, представители Белгородской и Ульяновской областей.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения нефтепродуктами российских сельхозпроизводителей, а также ситуацию с ростом цен на топливо на внутреннем рынке.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 04.06.2018