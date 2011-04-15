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04/06/2018
18:19

Ингосстрах в Республике Татарстан принимает заявления от клиентов, пострадавших в результате урагана

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Татарстан принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало в результате урагана, произошедшего 30 мая. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

По состоянию на 4 июня, в СПАО "Ингосстрах" поступили заявления от корпоративных клиентов. Случаи связаны с повреждением крыш производственных помещений и уничтожением оборудования огнем в результате короткого замыкания из-за погодных условий.

Также в офисы Ингосстраха обращаются частные клиенты по убыткам, связанным с повреждением транспортных средств и строений. Предварительный ущерб по заявленным случаям составляет 28 млн руб.

Для получения выплаты частным клиентам необходимо подать заявление в территориальные офисы СПАО "Ингосстрах" в Республике Татарстан, предоставить страховщику поврежденное имущество для осмотра и зафиксировать факт повреждения имущества одним из доступных способов:

фото-, видеоматериалы с отображением даты и координат геопозиции; либо талон-уведомление из органов МВД или МЧС.

"Неблагоприятные погодные явления создают опасные ситуации, которые наносят вред не только имуществу граждан, но и их здоровью и жизни. В такие моменты подтверждается важная социальная составляющая страхования, а именно – обеспечение финансовой стабильности клиентов в случае каких-либо кризисных ситуаций. Филиалы нашей компании готовы оказать всю необходимую консультативную поддержку пострадавшим клиентам и приложить все усилия для оперативного урегулирования убытков", – комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Республике Татарстан Игорь Волчков.

Напомним, что 30 мая на территории Республики Татарстан прошел ураган со шквалистым ветром. По информации СМИ, в результате урагана произошло отключение электроснабжения 85 населённых пунктов с населением более 46000 человек, были повалены деревья и повреждены транспортные средства, а также крыши жилых домов, строений и административных зданий.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.


"AK&M" от 04.06.2018
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