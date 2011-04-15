Дайджест газеты "Ведомости" от 5 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 5 июня 2018 года.





МЭРА ВЫБЕРУТ КАК ПРЕЗИДЕНТА



Чем выборы Собянина будут похожи на выборы Путина. В Москве началось выдвижение кандидатов в мэры.



В понедельник началось выдвижение кандидатов в мэры Москвы на выборах 9 сентября. Как выяснили "Ведомости", в кампании Сергея Собянина будет много общего с выборами Владимира Путина.



Главным сходством между двумя кампаниями станет борьба за явку: московские власти рассчитывают, что она будет на уровне 60%, рассказали "Ведомостям" источники (на прошлых выборах мэра в 2013 г. явка составила 32%).



Другой составляющей борьбы за явку станет мощная кампания по информированию избирателей, аналогичная организованной Центризбиркомом РФ перед выборами 18 марта. ЦИК потратил на нее почти 700 млн руб., Мосгоризбирком объявил на сайте госзакупок конкурс на 86 млн.





WECHAT С РОССИЕЙ



В России начал работу китайский платежный сервис WeChat Pay. Пока с его помощью за товары могут расплатиться только граждане Китая.



На российский рынок вышел китайский платежный сервис WeChat Pay, позволяющий оплачивать товары с помощью приложения на мобильном телефоне. WeChat Pay работает на основе мессенджера WeChat, который, по данным компании, установлен более чем у 900 млн китайцев. Для оплаты на кассе сканируется QR-код, сгенерированный системой. Россия стала 17-й страной в мире, где заработал WeChat Pay, говорится на сайте платежной системы Sendy - российского партнера WeChat Pay.



Сервис ориентирован на приезжающих в Россию китайцев: пока WeСhat Pay позволяет оплачивать покупки только гражданам КНР. Предложить своим клиентам принимать WeСhat Pay скоро могут банки ВТБ и "Русский стандарт".





БЕНЗИН ПОКА НЕ ДОРОЖАЕТ



Нефтяные компании перестали повышать цены на бензин. Впервые за два месяца топливо в Москве почти не подорожало.



Крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" - не поднимали цены на топливо на своих московских заправках с 31 мая по 4 июня, следует из данных Московской топливной ассоциации. Повысили "Татнефть" - на 29 коп. на бензин Аи-92 и Аи-95, Shell - на 14 коп. на дизтопливо и на 7 коп. на Аи-95. Но при этом последняя снизила цены на Аи-92 на 3 коп. за литр, а независимая сеть "Астра АЗС" - на 7 коп. за литр. В итоге средневзвешенная цена на дизтопливо и Аи-92 выросла лишь на 1 коп. до 44,40 руб. за литр и 42,59 руб. за литр, Аи-95 - на 3 коп. до 45,91 руб. за литр.



Рост цен на российских АЗС начался в марте сразу после президентских выборов. При этом темпы постепенно ускорялись.



Дальнейшая динамика цен на топливо будет зависеть от стоимости нефти, курса рубля и роста акцизов.





"ДЕТСКИЙ МИР" И ТРИ НОВЫЕ БУКВЫ



"Детский мир" откроет магазины под новым брендом. Сеть ABC будет продавать недорогие развивающие игрушки.



Группа "Детский мир" попробует построить новую сеть магазинов - в дополнение к ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития), рассказал "Ведомостям" гендиректор ELC Александр Роганов. Она будет называться ABC и должна привлечь тех покупателей развивающих игрушек, которым магазины ELC кажутся дорогими.



Магазины развивающих игрушек оказались непростым форматом: он пострадал после кризиса 2008 г.: после падения курса рубля игрушки ELC, который был монобрендовым магазином, попали в ценовой сегмент выше среднего или даже премиальный.





"УЕХАТЬ НА БАЛИ И КАТАТЬСЯ НА СЕРФЕ МНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПОДХОДИТ"



Чем Михаил Шамолин занимается в Segezha Group.

Этот год стал поворотным для карьеры 47-летнего Михаила Шамолина, семь лет проработавшего президентом АФК "Система". Компания расплатилась по условиям мирового соглашения с "Роснефтью". Разбирательство длилось почти год. После вмешательства президента Владимира Путина, призвавшего стороны пойти на мировую, стороны сошлись на компенсации 100 млрд руб.



Вскоре после этого стало известно, что Шамолин покинет пост президента АФК и возглавит лесопромышленный холдинг "Системы" - Segezha Group, получив в нем миноритарную долю. Сам Шамолин заверяет, что его переход не связан с ситуацией вокруг "Башнефти". Масштаб Segezha Group (ранее "Лесинвест") уже сильно вырос с 2014 г., когда "Система" вошла в лесной бизнес.





ТОРГОВЛЯ ПОВЕРХ ПОЛИТИКИ



Владимир Путин не случайно лично поехал в Вену отмечать 50-летие подписания первого газового контракта с Австрией.



Значение и этого договора, и в целом энергетического партнерства между Россией и Европой действительно огромно. А история 1968 г. очень современна. Сегодня ведь тоже ряд европейцев видят в России не коммерческого партнера, а опасного идеологического противника, заключать с которым долгосрочные контракты очень опасно.



Газовый договор между СССР и Австрией снял психологический барьер и позволил заключить договоры на поставку советского газа и другим странам. Почему же Австрия тогда не испугалась страшного Советского Союза, открыв дорогу в Западную Европу газу от своего вроде бы идеологического врага? Причин несколько.





ШТАТНАЯ КРИТИКА



США получили отпор от торговых союзников и Китая. Это осложнит встречу Дональда Трампа с лидерами "большой семерки".



Торговые отношения США с западными союзниками и Китаем осложняются. В субботу министры финансов остальных шести членов "большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Японии - выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали решение Вашингтона ввести пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, Канады и Мексики. В воскресенье после переговоров в Пекине Китай предупредил, что не будет соблюдать договоренности об увеличении закупок американских товаров без гарантий, что США не обложат импортными пошлинами его товары на $50 млрд.



Это обостряет ситуацию перед встречей президента США Дональда Трампа с другими мировыми лидерами на саммите G7 в Квебеке 8-9 июня.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 05.06.2018