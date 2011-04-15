Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 июня 2018 года



ЗЕМЛЯ СОХНЕТ БЕЗ СОЛЯРКИ

АГРАРИИ ПРОСЯТ ПОДДЕРЖКИ У ЧИНОВНИКОВ



Стремительный рост цен на топливо вызвал протест не только у населения, но и у бизнеса. Власти как минимум пяти регионов просят у федерального центра помощи для сельхозпроизводителей, угрожая убытками и нехваткой средств на уборку урожая, с которым и так сложности. Правительство обсуждает проблему подорожания топлива почти в ежедневном режиме и достаточно жестких выражениях, но пока новых мер, кроме призыва к нефтяникам "не проявлять эгоизма" не нашлось.





ПОСТОЛИМПИЙСКИЙ ОБЪЕКТ

"ГАЗПРОМ" ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЛОЖИТЬ ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ РЯДОМ С МЕСТОМ ПОД ОХРАНОЙ ЮНЕСКО





"Ъ" узнал о планах "Газпрома" по расширению горнолыжного кластера на Кавказе, что позволит занять лидирующие позиции среди российских горно-туристических курортов и поставит "в один ряд с наиболее престижными круглогодичными курортами мира". Речь идет о строительстве на территории сочинских национального парка и заказника горно-туристической инфраструктуры, в частности более 70 км новых горнолыжных трасс. Среди участков Грушевый хребет, от возведения олимпийских объектов на котором было решено отказаться по заданию Владимира Путина. О недопустимости строительства вблизи объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ", "в особенности в таких чувствительных районах, как Грушевый хребет", говорили в комитете ЮНЕСКО. В "Газпроме" заявляют, что решения об освоении этой территории "на данный момент нет".





АВИАЦИЯ АВАРИЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МАК БЕСПОКОИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ В СНГ



Состояние безопасности полетов в СНГ продолжает ухудшаться, считают в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Аварийность, отмечено в его докладе за 2017 год, растет из-за авиации общего назначения (АОН, легкие и сверхлегкие суда), на которую приходится половина инцидентов. Причиной большей части происшествий остаются человеческий фактор и низкий контроль госорганов, считают в МАК. В Росавиации подчеркивают, что внедрили программы подготовки пилотов и следят за допуском летчиков, но предлагают самой АОН "выйти из серой зоны".





ВЫСТАВКА ИКОН ЗАВЕРШИЛАСЬ ЗАОЧНЫМ АРЕСТОМ

ИЗВЕСТНОМУ АМЕРИКАНСКОМУ КОЛЛЕКЦИОНЕРУ В МОСКВЕ ИЗБРАЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ





В Москве вчера был заочно арестован известный американский бизнесмен и коллекционер 87-летний Гордон Ланктон. Сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Москве обвиняют его в невозврате более полутора десятков ценных старинных икон. Раритеты американец получил на пять лет для экспозиции своего частного музея в Массачусетсе и должен был вернуть владельцу - столичному Музею русских икон - в 2015 году, однако не сделал этого. Дело в отношении предполагаемой сообщницы господина Ланктона, бывшего директора столичного музея Елены Князевой, уже дошло до суда, который вернул его в прокуратуру для устранения недостатков. Иконы же в конце концов вернулись в Россию.





ФСБ ИЗУЧАЕТ АВТОВАЗАГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ

БАНКРОТСТВО БЫВШЕГО ПОСТАВЩИКА АВТОЗАВОДА ВЫЗВАЛО ВОПРОСЫ



Как стало известно "Ъ", ФСБ и МВД начали проверку в отношении "группы лиц", которые могут быть причастны к преднамеренным банкротствам ряда предприятий, являющихся, по их версии, "особо значимыми для экономики страны". В частности, речь идет об ОАО "Автовазагрегат", принадлежавшем "Ростеху",- некогда одном из крупнейших поставщиков комплектующих для АвтоВАЗа. Кроме того, входившие в состав ОАО предприятия поставляли продукцию Горьковскому, Ульяновскому и Камскому автозаводам, а также ряду российских авиационных и оборонных предприятий. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела, в том числе по факту преднамеренного банкротства.





СБОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НЕРЕЗИДЕНТАХ МОЖЕТ НЕ ДОЙТИ ДО ФНС



Финансисты обеспокоены тем, что не успевают в срок представить в Федеральную налоговую службу (ФНС), а та передать коллегам из других стран информацию о счетах нерезидентов. Нормативные документы для обмена не утверждены, хотя последний день представления отчетности - 31 июля. Пока санкций за непредставление данных не будет. Но если у ФНС не будет данных о нерезидентах для обмена с иностранными коллегами, осложнится получение данных о счетах россиян за рубежом.





ЧИНОВНИКОВ ГОТОВЯТ К ОЦИФРОВКЕ

КОНСТАНТИНУ НОСКОВУ ПОДБИРАЮТ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ



Как стало известно "Ъ", из восьми действующих заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова с высокой вероятностью посты сохранят как минимум трое. В их числе курирующий медиа Алексей Волин, отвечающий за IT Алексей Соколов и Олег Пак, в ведении которого подготовка к чемпионату мира по футболу. Пополнить новое министерство могут бывшие коллеги господина Носкова по аналитическому центру при правительстве.





"ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" НА ПОРОГЕ

КУРЬЕРЫ КОМПАНИИ ПРИШЛИ К ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ



Микрофинансовая компания (МФК) "Домашние деньги", допустившая дефолт по выпуску биржевых облигаций, пытается максимально вовлечь держателей бумаг в голосование за реструктуризацию. Компания рассылает курьеров для сбора голосов розничных инвесторов по реструктуризации. Такой подход не противоречит закону, но оставляет широкие возможности для фальсификации результатов, предостерегают эксперты.





КОФЕ НАШЕЛ СВОЮ "ПРАВДУ"

НОВЫЙ ФОРМАТ КОФЕЕН ДОШЕЛ ДО РЕГИОНОВ



Московская сеть "Правда Кофе", работающая только на продажу напитка навынос, выходит в Санкт-Петербург и Краснодар. До конца года за счет региональной экспансии компания рассчитывает довести количество своих заведений до сотни - это в два раза больше точек, чем сейчас. У потенциальных франчайзи очень популярны кофейные концепции - на них приходится половина запросов от инвесторов в сегменте общепита, а спрос на свежесваренный кофе в России растет.





Х5 И "МАГНИТ" ТАСУЮТ КАДРЫ

КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАЮТ МЕНЯТЬСЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРАМИ



Взаимное перетекание менеджеров крупнейших российских продовольственных ритейлеров - X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и "Магнит" - продолжается. Работавший в "Магните" Сергей Иржавский назначен ответственным за стратегию и аналитику в "Пятерочке". Он занял место Павла Павлова, перешедшего в "Магнит" вместе с другими менеджерами "Пятерочки" во главе с ее бывшим гендиректором Ольгой Наумовой.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 05.06.2018