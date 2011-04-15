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05/06/2018
12:49

В Швейцарии заблокировали 1 млрд франков на счетах В.Вексельберга

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, и теперь миллиардер намерен подать на них в суд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на еженедельник Schweiz am Wochenende.

Источник Forbes в группе "Ренова" уточнил, что речь идёт примерно об 1 млрд франков. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer.

По его словам, иски к этим банкам сейчас находятся в процессе подготовки. Счета Вексельберга мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9.27% является миллиардер. Об этом Forbes рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus. Подтвердить эту информацию в Ренове не удалось.

Schweiz am Wochenende подчёркивает, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством и активы на них были номинированы в франках, а не в долларах. Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против самих банков могут быть поданы и уголовные - к ответственным за блокировку сотрудникам. "Швейцарские банки находятся в тисках", - заверил в беседе с изданием источник, близкий к "Ренове".

Блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. Schweiz am Wochenende утверждает, что в течение нескольких дней ряд банков включая UBS и Credit Suisse, отказывала российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму более 1 млрд швейцарских франков, которые Вексельберг получил от группы западных банков среди которых были JPMorgan, UBS и Credit Suisse.

ГК "Ренова" - ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США). Крупнейшими активами ГК "Ренова" являются доли в компаниях UC RUSAL, T+, "Кортрос", "Аэропорты регионов", а также в швейцарских высокотехнологичных машиностроительных концернах OC Oerlikon, Sulzer и металлургической компании Schmolz+Bickenbach.

"AK&M" от 05.06.2018
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