США продлили срок завершения сделок с En+ до 23 октября

Минфин США продлил срок завершения сделок с группой En+ и компанией "Евросибэнерго" до 23 октября. Об этом сообщается на сайте министерства.



Ранее американским инвесторам было разрешено проводить сделки с этими двумя компаниями до 5 июня.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



В мае 2018 года En+ сообщила о выходе О.Дерипаски из советов директоров En+ и ОК "Русал". Ожидается, что En+ представит новый состав совета директоров Управлению по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) Минфина США к концу июня и подаст заявку на вывод из санкционного списка в июле.



En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК "РУСАЛ" в Сибири, ключевом операционном регионе компании.





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