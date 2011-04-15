В.Путин предложил предоставить Донбассу особый статус

Президент России Владимир Путин считает, что для разрешения конфликта на востоке Украины Киев мог бы предоставить Донбассу особый статус в составе страны. Об этом глава государства заявил австрийскому телеканалу ORF, свидетельствует стенограмма интервью на сайте Кремля.



"Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение о придании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой уровень их самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа, мы этому очень рады и придерживаемся этих договорённостей. То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и на Украине применительно к Донбассу", - сказал В.Путин.



Отвечая на вопрос интервьюера о том, при каких условиях Россия готова вернуть Крым Украине, Владимир Путин заявил, что "нет таких условий и быть не может".





"AK&M" от 05.06.2018