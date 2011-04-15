Роснефть прогнозирует рост цен на топливо в 1.5 раза при отмене экспортной пошлины

Предусмотренная налоговым маневром отмена экспортной пошлины на нефть может привести к резкому росту цен на топливо. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



По мнению менеджмента Роснефти, предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение, как минимум в 1.5 раза.



"Компания "Роснефть" неоднократно направляла в федеральные органы исполнительной власти предложения о налоговом стимулировании нефтепереработки. В настоящее время предложения Роснефти прорабатываются профильными министерствами и ведомствами", - говорится в сообщении.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 05.06.2018