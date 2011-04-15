Bain Capital обещает помочь Toshiba Memory на рынке слияний и поглощений

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Консорциум Bain Capital, который на прошлой неделе приобрёл у Toshiba компанию TMC за $18 млрд, заявил, что планирует поддерживать TMC в приобретениях и слияниях, включая крупные. Об этом сообщает специализированный информационно-аналитический сайт iXBT.com.
Ожидается, что у TMC будут значительные финансовые потребности.
Американская частная инвестиционная компания и TMC обсудят, какие технологии и приобретения потребуются. Президент TMC уже отметил, что в долгосрочной перспективе необходимы технологии полупроводникового производства следующего поколения.
Обсуждение потенциальных приобретений происходит на фоне растущего спроса на микросхемы памяти.
AK&M "Рынок слияний и поглощений"