Bain Capital обещает помочь Toshiba Memory на рынке слияний и поглощений

Консорциум Bain Capital, который на прошлой неделе приобрёл у Toshiba компанию TMC за $18 млрд, заявил, что планирует поддерживать TMC в приобретениях и слияниях, включая крупные. Об этом сообщает специализированный информационно-аналитический сайт iXBT.com.



Ожидается, что у TMC будут значительные финансовые потребности.



Американская частная инвестиционная компания и TMC обсудят, какие технологии и приобретения потребуются. Президент TMC уже отметил, что в долгосрочной перспективе необходимы технологии полупроводникового производства следующего поколения.



Обсуждение потенциальных приобретений происходит на фоне растущего спроса на микросхемы памяти.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"