ВТБ приобретает 40% ИТ-группы "Техносерв"

Группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% в крупнейшем системном интеграторе России - ООО "Группа "Техносерв". Покупка была одобрена ФАС в установленном порядке. В результате сделки ВТБ получает возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволит принимать участие в управлении группой. Об этом говорится в сообщении компании.



"Техносерв" является одним из лидеров рынка системной интеграции, имеет большой портфель клиентов, включающий в себя крупные компании из самых различных отраслей.



Для ВТБ приобретение "Техносерв" стратегически важная сделка, которая значительно усилит технологическую экспертизу банка. В свою очередь это поможет существенно увеличить возможности группы ВТБ в создании новых конкурентоспособных продуктов и сервисов для своих клиентов, повысить уровень инновационных IT разработок для проведения цифровой трансформации ВТБ и также окажет позитивное влияние на финансовые показатели группы.



Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: "Мы видим значительные стратегические перспективы для дальнейшего развития компании "Техносерв". Экспертиза высочайшего класса специалистов "Техносерва" даст новый импульс технологическому развитию группы ВТБ. Для банка эта сделка также является привлекательной с финансовой точки зрения в стремительно растущем инновационном секторе экономики".



Алексей Ананьев, председатель совета директоров ГК "Техносерв", заявил: "ВТБ – ведущая банковская группа страны, с которой "Техносерв" связывают многолетние отношения и как с крупным заказчиком, и как с финансовым партнером. В результате сделки ВТБ стал стратегическим партнером в развитии нашего бизнеса на открытом ИТ-рынке. Кроме того, потенциал "Техносерва" как одного из крупнейших отечественных интеграторов будет в приоритетном плане реализован для развития цифровых сервисов группы ВТБ и аффилированных с ней компаний".



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"