Сборы Ингосстраха на Урале в I квартале выросли на 13% до 1 млрд руб.

Объём премии, собранной филиалами Уральского регионального центра СПАО "Ингосстрах" за 3 месяца 2018 года, составил 1 млрд руб., что на 13% превышает показатели аналогичного периода 2017 года. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 752.1 млн руб. (прирост 30%), в том числе сборы по личному страхованию – 340.3 млн руб. (прирост 25%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 373.6 млн руб. (прирост 34%), страхованию ответственности – 38.1 млн руб. (прирост 62%).



Объём страховой премии по ОСАГО составил 256.3 млн руб.

Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 12.3 млн руб. Объём страховой премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 8.3 млн руб. (прирост 5%).



Выплаты филиалов Уральского регионального центра Ингосстраха за 3 месяца 2018 года составили 410.6 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 126 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 123.7 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 6.2 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 152.8 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 1.8 млн руб.



"В условиях продолжающейся консолидации страхового рынка и сложной макроэкономической ситуации, Ингосстрах сохраняет курс на устойчивое развитие в регионах присутствия. Компания занимает ведущие позиции на рынке страхования Урала, развивая как розничный бизнес, так и корпоративное направление работы. Ввиду отсутствия внешних драйверов, способных подтолкнуть развитие рынка, мы оптимизируем работу с нашими клиентами, развиваем портфолио услуг и привлекаем цифровые ресурсы для повышения эффективности бизнес-процессов", – комментирует директор Уральского регионального центра СПАО "Ингосстрах" Дмитрий Воллин.



В зону ответственности Уральского регионального центра входят филиалы СПАО "Ингосстрах", которые находятся в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Пермской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Удмуртии.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 05.06.2018