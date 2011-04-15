ESET: троян BackSwap нашёл новый способ кражи средств с банковских счетов

Компания ESET обнаружила троян, использующий новый способ кражи средств с банковских счетов. BackSwap работает с элементами графического интерфейса Windows и имитирует нажатие клавиш, чтобы избежать детектирования и обойти защиту браузера.



Чтобы получить доступ к счёту жертвы, обычные трояны внедряют в процессы браузера вредоносный код. С его помощью троян отслеживает посещение сайтов интернет-банков, чтобы затем изменить НТТР-трафик или перенаправить жертву на фишинговый сайт. Это сложная задача, поскольку антивирусные продукты и защитные механизмы браузера распознают такое внедрение кода. Кроме того, вирусописатели вынуждены разрабатывать свою схему атаки для каждой версии браузера и менять тактику с выходом новых версий.



Авторы BackSwap избавились от этой проблемы тривиальным, но эффективным способом. Троян не внедряет код в процессы браузера. Вместо этого он "узнаёт", когда пользователь заходит в онлайн-банк, с помощью событий Windows в цикле ожидания сообщений. Обнаружив работу с интернет-банком, троян внедряет вредоносный код в веб-страницу через консоль разработчика в браузере или в адресную строку.



Так, чтобы внедрить скрипт в адресную строку, BackSwap имитирует нажатие комбинаций клавиш: CTRL+L для выбора адресной строки, DELETE для очистки поля, CTRL+V для вставки вредоносного скрипта и ENTER для его выполнения. Когда процесс завершён, адресная строка будет очищена, чтобы скрыть следы компрометации.



Простая на первый взгляд схема позволяет обходить продвинутые механизмы защиты от комплексных атак.



BackSwap поддерживает атаки на Google Chrome и Mozilla Firefox, в последних версиях появилась поддержка Internet Explorer. Метод подходит для большинства браузеров с консолью разработчика или возможностью выполнения кода JavaScript из адресной строки (это стандартные функции браузера). Троян не требует специальных привилегий в системе и не зависит от версии браузера.



В настоящее время BackSwap используется в атаках на пользователей пяти польских банков: PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK S.A., mBank, ING и Pekao. Его "интересуют" переводы крупных сумм – от 10 000 до 20 000 польских злотых (168 000–337 000 руб.).



Антивирусные продукты ESET детектируют новую угрозу как Win32/BackSwap.A.



ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 05.06.2018