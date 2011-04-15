Москва выставит на торги участок в посёлке Рогово

Москва выставит на торги участок площадью 4.05 гектара в посёлке Рогово (владение 2) Троицкого административного округа. Такое решение приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) под руководством Сергея Собянина, сообщается на официальном сайте мэра.



Сейчас участок свободен от застройки. Инвестор сможет построить здесь объект производственного назначения площадью 76.9 тыс. "квадратов".



Всего на заседании ГЗК приняты решения о подготовке изменений в правила землепользования и застройки для строительства и реконструкции 76.6 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилья - 6.2 тыс. кв. м, административно-офисных зданий - 2.1 тыс. кв. м, гостиниц - пять тыс. "квадратов", а также промышленных зданий (58.5 тыс. кв. м) и иных объектов (4.8 тыс. кв. м).









"AK&M" от 05.06.2018