Мостотрест заключил контракт на строительство нового участка Сокольнической линии московского метрополитена от станции метро "Саларьево" до станции метро "Столбово". Об этом говорится в сообщении компании.



Объект расположен на территории Троицкого и Новомосковского административных округов на юго-западе Москвы. В рамках проекта специалистам Мостотреста предстоит построить новый двухпутный участок линии метрополитена общей протяжённостью 11.6 км, длина участка по главным путям составит 9.3 км. Также будут возведены четыре новые пересадочные станции - наземные "Филатов луг" и "Прокшино" и подземные "Ольховая" и "Столбово". Кроме того, в рамках проекта будет произведена реконструкция с перспективным развитием существующей станции "Саларьево", которая станет составляющей крупного транспортно-пересадочного узла. Новый участок Сокольнической ветки метрополитена пройдёт от станции "Саларьево" до пересечения с автодорогой Солнцево - Бутово - Видное, затем вдоль трассы строящейся автомагистрали Солнцево - Бутово - Видное - в совмещенном с автомагистралью тоннеле, затем пересечёт Калужское шоссе и завершится в районе станции "Столбово".



Заказчиком объекта является Государственное казённое учреждение Москвы "Управление дорожно-мостового строительства". Сумма контракта - 40.8 млрд руб. (включая НДС). Срок строительства - 518 дней с даты подписания контракта.



Мостотрест стал участником проекта в результате тендера, проведенного департаментом Москвы по конкурентной политике. Компания была единственной, подавшей заявку на строительство, и признана единственным поставщиком на основании Федерального закона N 44-ФЗ.



В настоящий момент мощности Мостотреста уже развернуты в этом районе Москвы: компания продолжает работы по строительству дороги Солнцево - Бутово - Видное (участки от Боровского до Калужского шоссе и от Киевского до Калужского шоссе). Данный проект компания реализует по заказу Департамента строительства Москвы. На завершающей стадии работ находятся участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе (основное направление и улица местного значения), дорога от магистрали Солнцево - Бутово - Видное до ТПУ "Саларьево", участок магистрали от поворота на ТПУ "Саларьево" до проезда N 4, ряд тоннелей и путепроводов. Ведётся строительство дождевой канализации и очистных сооружений.



Новая дорога Солнцево - Бутово - Видное обеспечит транспортные связи Киевского и Калужского шоссе без необходимости выезда на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД): магистраль пройдет параллельно МКАД и соединит между собой два района столицы и подмосковный город Видное, позволит перераспределить транспортные потоки между радиальными дорогами на подъезде к МКАД, сняв с них часть транспортной нагрузки.



Вместе с новой дорогой участок метро "Саларьево" - "Столбово" обеспечит доступность юго-западных районов Москвы и станет составляющей современной транспортной инфраструктуры российской столицы.



ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - диверсифицированная компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.



Компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов "Мостотрест". За годы деятельности компания построила и реконструировала более 7.5 тыс. инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.



Акционерная структура Мостотреста: АО "ТФК-Финанс" владеет 94.2% уставного капитала компании (владелец - ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга), АО "Управляющая компания "Трансфингруп" Д.У. - 5.08%.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" за 2017 год по МСФО снизилась на 39.76% до 3.02 млрд руб. с 5.013 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.59% до 207.775 млрд руб. со 175.198 млрд руб., прибыль от операционной деятельности упала на 37.49% до 8.827 млрд руб. с 14.121 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.12% до 5.153 млрд руб. с 8.328 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 17% до 15 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.42 раза до 8.586 млрд руб. с 3.552 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.44% до 147.841 млрд руб. со 122.75 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.99 раза до 10.918 млрд руб. с 3.649 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.02 раза до 11.546 млрд руб. с 3.825 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в I квартале 2018 года сократилась в 25.98 раза до 171.694 млн руб. с 4.461 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 36.09% до 17.826 млрд руб. с 27.893 млрд руб.



"AK&M" от 05.06.2018