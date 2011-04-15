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05/06/2018
15:26

Мостотрест заключил контракт на строительство нового участка Сокольнической линии московского метрополитена

Мостотрест заключил контракт на строительство нового участка Сокольнической линии московского метрополитена от станции метро "Саларьево" до станции метро "Столбово". Об этом говорится в сообщении компании.

Объект расположен на территории Троицкого и Новомосковского административных округов на юго-западе Москвы. В рамках проекта специалистам Мостотреста предстоит построить новый двухпутный участок линии метрополитена общей протяжённостью 11.6 км, длина участка по главным путям составит 9.3 км. Также будут возведены четыре новые пересадочные станции - наземные "Филатов луг" и "Прокшино" и подземные "Ольховая" и "Столбово". Кроме того, в рамках проекта будет произведена реконструкция с перспективным развитием существующей станции "Саларьево", которая станет составляющей крупного транспортно-пересадочного узла. Новый участок Сокольнической ветки метрополитена пройдёт от станции "Саларьево" до пересечения с автодорогой Солнцево - Бутово - Видное, затем вдоль трассы строящейся автомагистрали Солнцево - Бутово - Видное - в совмещенном с автомагистралью тоннеле, затем пересечёт Калужское шоссе и завершится в районе станции "Столбово".

Заказчиком объекта является Государственное казённое учреждение Москвы "Управление дорожно-мостового строительства". Сумма контракта - 40.8 млрд руб. (включая НДС). Срок строительства - 518 дней с даты подписания контракта.

Мостотрест стал участником проекта в результате тендера, проведенного департаментом Москвы по конкурентной политике. Компания была единственной, подавшей заявку на строительство, и признана единственным поставщиком на основании Федерального закона N 44-ФЗ.

В настоящий момент мощности Мостотреста уже развернуты в этом районе Москвы: компания продолжает работы по строительству дороги Солнцево - Бутово - Видное (участки от Боровского до Калужского шоссе и от Киевского до Калужского шоссе). Данный проект компания реализует по заказу Департамента строительства Москвы. На завершающей стадии работ находятся участок дороги от Киевского шоссе до Калужского шоссе (основное направление и улица местного значения), дорога от магистрали Солнцево - Бутово - Видное до ТПУ "Саларьево", участок магистрали от поворота на ТПУ "Саларьево" до проезда N 4, ряд тоннелей и путепроводов. Ведётся строительство дождевой канализации и очистных сооружений.

Новая дорога Солнцево - Бутово - Видное обеспечит транспортные связи Киевского и Калужского шоссе без необходимости выезда на Московскую кольцевую автодорогу (МКАД): магистраль пройдет параллельно МКАД и соединит между собой два района столицы и подмосковный город Видное, позволит перераспределить транспортные потоки между радиальными дорогами на подъезде к МКАД, сняв с них часть транспортной нагрузки.

Вместе с новой дорогой участок метро "Саларьево" - "Столбово" обеспечит доступность юго-западных районов Москвы и станет составляющей современной транспортной инфраструктуры российской столицы.

ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - диверсифицированная компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.

Компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов "Мостотрест". За годы деятельности компания построила и реконструировала более 7.5 тыс. инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.

Акционерная структура Мостотреста: АО "ТФК-Финанс" владеет 94.2% уставного капитала компании (владелец - ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга), АО "Управляющая компания "Трансфингруп" Д.У. - 5.08%.

Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" за 2017 год по МСФО снизилась на 39.76% до 3.02 млрд руб. с 5.013 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.59% до 207.775 млрд руб. со 175.198 млрд руб., прибыль от операционной деятельности упала на 37.49% до 8.827 млрд руб. с 14.121 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.12% до 5.153 млрд руб. с 8.328 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 17% до 15 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.42 раза до 8.586 млрд руб. с 3.552 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.44% до 147.841 млрд руб. со 122.75 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.99 раза до 10.918 млрд руб. с 3.649 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.02 раза до 11.546 млрд руб. с 3.825 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в I квартале 2018 года сократилась в 25.98 раза до 171.694 млн руб. с 4.461 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка снизилась на 36.09% до 17.826 млрд руб. с 27.893 млрд руб.

"AK&M" от 05.06.2018
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