Инфляция в мае в РФ составила 0.4%, с начала года - 1.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



В мае в 23 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0.5% и более, из них в Новосибирской области - 0.9%, в Чукотском автономном округе - 0.8%. В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100.4% (с начала года - 101.8% и 102% соответственно).



В мае значительное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции.



В мае среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на топливо моторное. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7.7%, бензин автомобильный различных марок - на 4-6%, дизельное топливо - на 5.2%.





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