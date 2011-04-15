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05/06/2018
16:40

Toshiba продаёт своё подразделение компании Sharp

Японская корпорация Toshiba объявила о подписании соглашения с Sharp о продаже ему 80.1% в подразделении по производству персональных компьютеров под брендом Dynabook. Стоимость сделки составила $36.5 млн, сообщает "Коммерсант".

Нынешняя сделка стала очередной продажей активов для Toshiba, которая за последние три года вынуждена была расстаться с несколькими подразделениями: сначала на фоне скандала с финансовой отчётностью, а затем — проблем с американским подразделением по строительству АЭС Westinghouse Electric, которые привели к убыткам в $5.2 млрд.

Корпорация Sharp свернула собственный бизнес по производству персональных компьютеров в 2010 году, но теперь намерена возродить его на основе Dynabook и использовать для этого обширную сеть поставок Foxconn. Акции Sharp отреагировали на новость ростом в 2%.

Сделка должна быть завершена к 1 октября.

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