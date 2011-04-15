"Почта России" выявила и пресекла канал распространения сильнодействующих веществ через почтовую сеть

Специалисты московского департамента безопасности ФГУП "Почта России" в ходе совместных действий с сотрудниками МВД России перекрыли крупный канал распространения сильнодействующих веществ (анаболических стероидов). Об этом говорится в сообщении предприятия.



Так, 10 посылок с запрещёнными к пересылке веществами пытался отправить житель Москвы в одном из столичных отделений почтовой связи. Получателями значились жители нескольких городов России. В ходе совместных мероприятий сотрудниками Департамента безопасности Почты России и правоохранительных органов отправитель был задержан с поличным, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 234 части 3 УК РФ. В изъятых посылках обнаружили свыше 5 кг запрещённых веществ.



Происшествие не сказалось на работе отделения почтовой связи, процессе обработки и доставки почтовых отправлений.



Напомним о правилах пересылки почтовых отправлений. Согласно 176-ФЗ "О почтовой связи" в почтовых отправлениях в пределах Российской Федерации запрещена пересылка: а) огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, основные части огнестрельного оружия, а также взрывные и иные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья людей; б) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества; в) ядовитые животные и растения; г) денежные знаки Российской Федерации и иностранная валюта (за исключением пересылаемых Центральным банком Российской Федерации и его учреждениями); д) скоропортящиеся продукты питания; е) предметы и вещества, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, загрязнять или портить (повреждать) другие почтовые отправления и почтово е оборудование.



Стоит отметить, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле Службы безопасности Почты России. В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.



ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



Прибыль ФГУП "Почта России" по МСФО за 2016 год сократилась на 38% до 1.142 млрд руб. с 1.845 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 5% до 158.012 млрд руб. со 149.835 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 1.4 раза до 5.304 млрд руб. с 3.889 млрд руб. Прибыль до налога на прибыль составила 1.616 млрд руб. против 3.665 млрд руб. (снижение в 2.3 раза).



Выручка ФГУП "Почта России" от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8.1% и составила 178.1 млрд руб. против 164.8 млрд руб. в 2016 году. Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% до 77.8 млрд руб. с 76 млрд руб., выручка от посылочного бизнеса - на 21% до 48.9 млрд руб. с 40.6 млрд руб., выручка от финансового бизнеса - на 4% до 48.3 млрд руб. с 46.5 млрд руб. Фактическая чистая прибыль "Почты России" на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн руб.



В 2017 году было открыто 61 новое стационарное городское и сельское отделение почтовой связи, 29 центров выдачи и приёма посылок (всего действует 550 ЦВПП), 116 новых подразделений курьерской доставки в различных регионах страны (всего действует 260 подразделений), введено 13 передвижных отделений почтовой связи, открыто 136 отделений формата S-мини (до 25 кв. м.) в торговых и деловых центрах, супермаркетах, а также начато тиражирование открытия отделений нового формата в регионах страны.



"AK&M" от 05.06.2018