АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам "О.К. Банка"

Агентство по страхованию вкладов 6 июня 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "О.К. Банк" (Ярославль). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам осуществляются через Банк ВТБ и Сбербанк, действующие от имени АСВ. Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО "О.К. Банк" произведено в зависимости от места жительства и категории вкладчика.



Согласно реестру обязательств ПАО "О.К. Банк" за выплатой страхового возмещения на сумму около 5.7 млрд руб. могут обратиться порядка 5.8 тыс. вкладчиков, в том числе около 270 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 39 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 5 субъектах Российской Федерации, в том числе в Ярославской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 229 млн руб. могут обратиться порядка 240 вкладчиков, в Москве и Московской области на сумму около 4.9 млрд руб. могут обратиться порядка 4.7 тыс. вкладчиков.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "О.К. Банка" 25 мая.









"AK&M" от 05.06.2018