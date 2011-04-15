Для иностранных зрителей ЧМ-2018 открыт въезд в Россию по FAN ID

Иностранные зрители чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (ЧМ-2018) могут въехать в Россию по паспорту болельщика без дополнительного оформления визы. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



Для въезда в Россию и выезда можно использовать паспорт болельщика на заламинированном бланке или электронную форму FAN ID. Такой порядок въезда действует до 23:59 MSK 15 июля 2018 года по местному времени. Выехать из РФ владельцы FAN ID должны не позднее 25 июля 2018 года.



"Электронная форма паспорта болельщика в формате PDF направляется иностранному зрителю на адрес электронной почты, указанной при регистрации на получение FAN ID. Мы рекомендуем распечатать её, чтобы предъявить при пересечении границы", - сказал заместитель директора Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков, цитируемый в сообщении.



Для прохода на стадион зрители вместе с билетом на матч должны предъявить паспорт болельщика на заламинированном бланке. Тем иностранным зрителям, которые въедут на территорию РФ по электронной форме паспорта болельщика, необходимо обратиться в один из центров выдачи FAN ID в России и получить заламинированный бланк. Перед матчами ЧМ-2018 у стадионов откроются дополнительные пункты технической поддержки паспортов болельщика.



Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Это уникальный проект, разработанный РФ специально к ЧМ-2018. FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте http://www.fan-id.ru/ или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика, которые открыты в России. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители могут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни проведения матчей. FAN ID можно получить в центрах выдачи в России, зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру или по почте.





"AK&M" от 05.06.2018