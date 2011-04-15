МОЭСК запустила первую в Московском регионе цифровую подстанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня открыл первую в столичном регионе цифровую подстанцию (ПС) 110 кВ "Медведевская", построенную ПАО "Московская объединенная электросетевая компания". Об этом сообщает пресс-служба МОЭСК.



Подстанция "Медведевская" мощностью 160 МВА предназначена для электроснабжения объектов, расположенных на территории инновационного центра "Сколково". Ввод в эксплуатацию новейшего питающего центра позволит не только завершить электроснабжение "Сколково", выдав ему 60 МВт мощности, но и обеспечить резерв для питания близлежащих девелоперских объектов.



Первая в столичном регионе цифровая подстанция позволяет осуществлять управление питающим центром в цифровом коде без присутствия персонала. Благодаря использованию новейших цифровых технологий появилась возможность оnline мониторинга электрооборудования. Это означает, что отпадает необходимость в материальных и трудозатратах на проведение планово-предупредительного ремонта. Все вероятные неполадки будут устраняться по факту их возникновения.



В ходе строительства "Медведевской" применено инновационное электрооборудование российского производства. На подстанции установлены два силовых трансформатора по 80 МВА каждый производства ООО "Тольяттинский трансформатор", первое в России отечественное комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кв производства АО ВО "Электроаппарат", 4-секционное распределительное устройство 20 кВ с вакуумными выключателями, рассчитанное на 20 линейных ячеек, производства ОАО "Самарский трансформатор", комплекс релейной защиты и автоматики и автоматизированная система управления технологическим процессом на микропроцессорных терминалах ООО НПП "ЭКРА".



"Все новейшие цифровые решения на ПС "Медведевская" разработаны и внедрены в соответствии с требованиями к реализации стратегии построения цифровой сети на территории России, реализуемой ПАО "Российские сети", - отметил гендиректор МОЭСК Пётр Синютин. - Подстанция "Медведевская" стала для нас важным этапом на пути создания цифровой сети в Московском регионе".



ПС "Медведевская" была возведена в рекордно короткие сроки: работы по строительству были полностью завершены за 18 месяцев при нормативных показателях для энергообъектов подобного уровня и класса в 27 месяцев.



ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК, ИНН 5036065113) - крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая компания России, входит в тройку ведущих энергокомпаний страны. МОЭСК обслуживает 98% потребителей Москвы и 95% потребителей на территории Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспортировке электроэнергии потребителям и техприсоединение к электрическим сетям.



В состав компании входит 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49.99 тыс. МВА, свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79.3 тыс. км кабельных сетей. Основными акционерами МОЭСК являются ПАО "Российские сети" (50.9%), ЗАО "Лидер" (17.6%), АО "Газпромбанк" (9.77%), ООО "УК "Агана" (6.19%) и ООО "ОЭК-Финанс" (5.05%).



Чистая прибыль МОЭСК и её ДЗО за 2017 год по МСФО сократилась в 3.05 раза до 3.081 млрд руб. с 9.395 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.18% до 150.494 млрд руб. со 140.407 млрд руб., прибыль от операционной деятельности снизилась на 40.99% до 9.61 млрд руб. с 16.287 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.6 раза до 3.947 млрд руб. с 10.27 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭСК за I квартал 2018 года по МСФО снизилась на 1% до 2.637 млрд руб. с 2.664 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 9.8% до 41.329 млрд руб. с 37.637 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МОЭСК за 2017 год по РСБУ сократилась в 2.28 раза до 2.671 млрд руб. с 6.079 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.37% до 147.372 млрд руб. со 139.86 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 28.51% до 11.043 млрд руб. с 15.447 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 39.48% до 4.369 млрд руб. с 7.218 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭСК за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 16.57% до 1.916 млрд руб. с 1.644 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 8.49% до 40.795 млрд руб. с 37.602 млрд руб.



"AK&M" от 05.06.2018