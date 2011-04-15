Дайджест газеты "Ведомости" от 6 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 6 июня 2018 года.





ЧМ-2018 ОТРАЗИТСЯ НА ИНОСТРАНЦАХ, РАБОТАЮЩИХ В РОССИИ: ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ИХ УЧЕТА





С 25 мая 2018 года в связи с Чемпионатом мира по футболу-2018 на 2 месяца введены новые правила миграционного учета. Изменения коснутся не только туристов, под требование попадают и иностранцы, которые прибывают в России на работу или в командировку.



Компаниям, которые привлекают персонал из-за рубежа, придется менять алгоритм работы.



Уже есть прецеденты. Так, строительная компания забыла поставить на миграционный учет 3 иностранных граждан. К моменту введения новых правил учета на время футбольного чемпионата они трудятся уже более года. Работодателю придется срочно решать, что делать. В обычное время можно было бы уведомить по факту и заплатить штраф за позднее уведомление. Но в ближайшие 2 месяца такой сценарий вряд ли можно считать удачным.





ИЗОЛИРОВАТЬ НА РАБОТЕ



Новые киберугрозы в очередной раз ставят компании перед выбором: запретить ли сотрудникам использовать социальные сети на работе или разрешить?



В Америке, например, семь из десяти американцев пользуются социальными сетями, такими как Facebook, Twitter и Instagram, для общения, обмена информацией или развлечения. Это часть повседневной жизни: около 75% пользователей Facebook и 60% пользователей Instagram посещают эти сети не реже одного раза в день, по данным Исследовательского центра Pew.



В России тоже горячо любят социальные сети. Они проникли на рабочие места, поставив компании, заботящиеся об информационной безопасности, перед трудным выбором: разрешить ли сотрудникам использовать их персональные учетные записи в соцсетях на работе в профессиональных или даже личных целях? Или риски перевешивают выгоды и лучше запретить?





"НАФТОГАЗ" ЗАЯВИЛ ОБ АРЕСТЕ АКТИВОВ "ГАЗПРОМА" В НИДЕРЛАНДАХ



"Нафтогаз Украины" заявил об аресте активов российского "Газпрома" в Нидерландах по ходатайству украинской стороны. Арестованы активы семи дочерних компаний "Газпрома", отмечает пресс-служба "Нафтогаза". Украинская компания ссылается на решение Стокгольмского арбитража, который в феврале обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.



Российский холдинг в ответ на действия Киева пообещал "защищать свои права в соответствии с применимым законодательством".





СИМПАТИИ РОССИЯН ЧУТЬ БОЛЬШЕ К ТЕМ, КТО ВЫШЕЛ НА АКЦИИ ПРОТЕСТА 5 МАЯ В РОССИИ, ЧЕМ К ТЕМ, КТО ПРОТЕСТОВАЛ ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ В АРМЕНИИ





Россияне относятся с большей симпатией к тем, кто вышел на акции протеста 5 мая "Он вам не царь", чем к тем, кто выходил на акции протеста в Армении. Это следует из данных исследования "Левада-Центра".



При этом о протестах в Армении слышали больше россиян, чем об акции "Он нам не царь". Информированность о протестных акциях 26 марта и 12 июня 2017 г. была выше - о них знали 61% россиян.





ПРАЙМЕРИЗ КАК МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ СМОТР ВЛАСТИ



Праймериз "Единой России" и выборы очень похожи, просто во вторых фамилий больше.



В минувшие выходные в нескольких регионах России прошли открытые праймериз "Единой России", по итогам которых партия должна определиться с кандидатами на осенних выборах. Если верить организаторам, то в 28 регионах страны в них приняли участие 2,8 млн избирателей.



Сложно поверить, что в свой законный выходной день миллионы людей приняли участие в этом мероприятии исключительно в силу глубокой вовлеченности в партийную жизнь "Единой России". Скорее процент принявших участие в праймериз избирателей можно трактовать как показатель уровня контроля местных элит за населением на своих территориях.



Контроль в данном случае надо понимать вполне предметно - как способность мобилизовать людей для участия в очередном политическом мероприятии. Поэтому итоговые цифры вполне впечатляющие: даже заявленное число участников гарантирует "Единой России" сохранение большинства во всех местных органах власти - если этих же людей привести на участки во время запланированных осенью выборов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 05.06.2018