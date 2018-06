Газпром и австрийская OMV продлили контракт на поставку российского газа до 2040 года

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле подписали соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее контракт действовал до 2028 года, сообщается в пресс-релизе Газпрома.



Подписание состоялось в присутствии президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца в рамках торжественных мероприятий по случаю 50-летия поставок российского газа в Австрию.



"Подписанное сегодня соглашение является еще одним подтверждением того, что в Австрии, и в Европе в целом потребность в импортном природном газе растет - и "Газпром" готов обеспечивать его поставки в необходимом объеме. Реализация проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" позволит нам еще больше повысить их надежность в интересах потребителей", - сказал А.Миллер.



"К 2030 году Европейскому союзу необходимо будет импортировать природный газ в объеме, превышающем 80% от общего спроса. Расширение этого соглашения о поставках газа позволяет нам обеспечить Австрию и другие европейские страны природным газом, несмотря на растущий спрос. Более того, это позволит нам снизить выбросы СО2", - сказал Р.Зеле.



В рамках визита в Вену также состоялись рабочие встречи Алексея Миллера с министром устойчивого развития и туризма Австрии Элизабет Кестингер, министром цифровизации и экономической политики Маргаретой Шрамбек.



Отдельное внимание на встречах было уделено проекту "Северный поток - 2". Участники встреч констатировали, что в условиях снижения собственной добычи в Европе важность создания новых газотранспортных мощностей, таких как новый газопровод через Балтийское море, значительно возрастает.



В 2017 году Газпром установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию - 9,1 млрд куб. м газа, что на 50.3% (3 млрд куб. м) превышает показатель 2016 года (6.1 млрд куб. м) и на 33.7% (2.3 млрд куб. м) - объем поставок в 2005 году, когда был достигнут предыдущий рекорд (6.8 млрд куб. м). Всего с 1968 года в страну поставлено более 218 млрд куб. м.



"Северный поток - 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 06.06.2018