Аэрофлот не будет повышать цены на билеты в эконом-класс и сокращать количество рейсов в Крым

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" не собирается повышать цены на билеты в эконом-класс в Крым на собственные рейсы и не будет сокращать количество рейсов в аэропорт Симферополя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Согласно летнему расписанию Аэрофлот будет выполнять 10 рейсов в сутки, как и годом ранее.



В настоящее время авиакомпания незначительно сократила провозную ёмкость на этом направлении (на 1.5%), поставив самолёты меньшей размерности. Это произошло из-за объективного снижения спроса на авиаперевозки в Крым после запуска Крымского моста.



Напомним, что по ряду направлений, в том числе и в Симферополь, Аэрофлот реализует собственную социальную программу "плоских тарифов". Воспользоваться "плоскими тарифами" может любой пассажир, без каких-либо ограничений. По данному тарифу можно приобрести билет в экономический класс обслуживания по фиксированной цене.



Так, стоимость билета по маршруту Москва - Симферополь - Москва составит 9.35 тыс. руб. или 5.61 тыс. руб. в одну сторону, включая таксы и сборы.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в январе-апреле 2018 года вырос на 6% до 10.214 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО в 2017 году снизилась на 40.61% до 23.06 млрд руб. с 38.826 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.47% до 532.934 млрд руб. с 495.88 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 36.11% до 40.411 млрд руб. с 63.254 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.7% до 33.726 млрд руб. с 53.281 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 28.2% до 56.015 млрд руб. с 78.004 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 5.2 п. п. до 10.5%.



Чистый убыток ГК "Аэрофлот" по МСФО в I квартале 2018 года увеличился в 2.16 раза до 11.543 млрд руб. с 5.339 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 8.55% до 111.942 млрд руб. со 103.125 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота за 2017 год по РСБУ выросла на 21.71% до 28.443 млрд руб. с 23.369 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.38% до 446.649 млрд руб. с 427.901 млрд руб., убыток от продаж составил 1.533 млрд руб. против прибыли в 12.59 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения выросла на 2.09% до 35.224 млрд руб. с 34.501 млрд руб.



Чистый убыток Аэрофлота по РСБУ в I квартале 2018 года вырос на 86% до 8.75 млрд руб. с 4.704 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.31% до 94.195 млрд руб. с 87.779 млрд руб.







"AK&M" от 06.06.2018