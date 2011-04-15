ЦБ РФ отозвал лицензию у "Русского национального банка"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского национального банка" (Ростов-на-Дону). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Бизнес-модель банка была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости.



ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.



В "Русский национальный банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.



Банк - участник системы страхования вкладов. По величине активов на 1 мая 2018 года кредитная организация занимала 339-е место в банковской системе Российской Федерации.





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