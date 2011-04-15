АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Уссури"

Агентство по страхованию вкладов 6 июня 2018 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Уссури" (Хабаровск). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Выплаты вкладчикам осуществляются через Банк ВТБ, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.



Согласно реестру обязательств кредитной организации, в банк "Уссури" за выплатой страхового возмещения на 4.3 млрд руб. могут обратиться порядка 8.2 тыс. вкладчиков, в том числе около 100 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на 30 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 4 субъектах Российской Федерации, в том числе в Хабаровском крае за выплатой страхового возмещения на 4 млрд руб. могут обратиться порядка 7.7 тыс. вкладчиков.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Уссури" 25 мая 2018 года. Кредитная организация занимала 275-е место в банковской системе Российской Федерации и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора Хабаровского края.





"AK&M" от 06.06.2018