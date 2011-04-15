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06/06/2018
12:24

"Газпром нефть" и IBM договорились о расширении сотрудничества в новых технологических проектах нефтедобычи при освоении месторождений на суше

"Газпром нефть" и IBM договорились о расширении сотрудничества в новых технологических проектах нефтедобычи при освоении месторождений на суше. Одним из возможных направлений может стать работа над методологией внедрения в "Газпром нефти" Цифровой лаборатории, сообщается на сайте "Газпром нефти".

На базе Цифровой лаборатории будут тестироваться новые технологии для повышения эффективности геологоразведки и бурения (программные продукты на основе искусственного интеллекта, предиктивной аналитики, Big Data, промышленного интернета вещей и др.).

Первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев отметил: "Совместно с IBM мы будем расширять накопленный опыт внедрения прорывных IT-разработок в геологии и бурении. Применение искусственного интеллекта для анализа больших данных доказало возможность повышать экономическую эффективность наших проектов за счет принятия быстрых и оптимальных решений".

Специалисты "Газпром нефти" и IBM уже разработали совместную программу для цифрового управления процессами нефтедобычи при освоении месторождений на суше. В стадии реализации несколько проектов в области автоматизированного анализа геоинформационной системы, изучения геологии и прогнозирования осложнений в процессе бурения. Также компании развивают партнерство в рамках Центра управления проектами "Газпром нефти", призванного максимально повысить точность результатов прогнозирования и сократить время реализации крупных проектов.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 12% до 69.7 млрд руб. Выручка увеличилась на 14.5% по сравнению с показателем прошлого года - до 520.6 млрд руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 32.3% по сравнению с уровнем 2017 года - до 155.8 млрд руб.


"AK&M" от 06.06.2018
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