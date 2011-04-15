Инвестиции Роснефти в 2017 году в природоохранные мероприятия превысили 100 млрд руб.

Совокупные инвестиции НК "Роснефть", направленные на природоохранные мероприятия по итогам 2017 года составили 101.7 млрд руб., что на 38% больше, чем годом ранее. Затраты компании в области рационального природопользования выросли на 47% до 69 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Роснефти.



В соответствии с соглашением, заключенным с Минприроды и Росприроднадзором, компания реализовала восемь приоритетных природоохранных проектов, включенных в план основных мероприятий Года экологии.



Одним из таких проектов стало строительство крупнейшего в Евразии комплекса биологических очистных сооружений "Башнефть-Уфанефтехим", предназначенного для очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-сбытовых стоков не только НПЗ "Башнефти", но и 66 других предприятий Северного промышленного узла Уфы. Общие инвестиции в проект составили более 11 млрд руб.



В конце 2017 года Роснефть утвердила новую стратегию, одним из основных пунктов которой является достижение лидерства в сфере экологической безопасности среди нефтегазовых компаний. Компания поставили перед собой цель снизить удельный уровень парниковых газов, а также негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, Роснефть продолжает успешно реализовывать Газовую программу, направленной на повышение утилизации попутного газа, Программы энергосбережения, обеспечивающей сокращение потребления энергоресурсов и выбросов в окружающую среду, а также общей Программы повышения экологической эффективности.



Роснефть принимает активное участие в восполнении рыбных ресурсов. В 2017 году силами Компании выпущено около 12 млн мальков различных видов рыб в реки и водоемы Архангельской, Вологодской, Новосибирской, Тюменской областей, Красноярского и Краснодарского края, ЯНАО, Республики Карелия, Республики Саха (Якутия).



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 06.06.2018