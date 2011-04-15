Saudi Aramco реструктуризирует непрофильные активы перед IPO

Саудовская нефтегазовая корпорация Saudi Aramco создала дочернюю компанию Wisayah для управления её многомиллиардным пенсионным фондом. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Reuters.



Кроме того, корпорация собирается выделить другие непрофильные подразделения — например, авиационное. Реструктуризация непрофильных активов — часть подготовки Saudi Aramco к IPO, которое может состояться уже во второй половине нынешнего года и в ходе которого корпорация надеется привлечь $100 млрд.



Источники Reuters сообщили, что Saudi Aramco выделяет непрофильные активы для того, чтобы облегчить оценку стоимости компании и достичь более высокой цены для своих акций. Saudi Aramco участвовала во многих проектах саудовских властей, в числе прочего компании принадлежат школы, больницы, жилье, несколько самолётов.



По мнению источников, инвесторы могут быть менее заинтересованы в покупке акций компании с такими разными активами, которые не являются столь же прибыльными, как ключевой бизнес по добыче нефти.



В марте сообщалось, что Saudi Aramco может отложить IPO до 2019 года, так как саудовские власти настаивают, что ее капитализация составляет $2 трлн, а банки испытывают трудности с обеспечением такой суммы. Позднее появилась информация, что IPO Saudi Aramco может быть проведено в этом году только в Саудовской Аравии, а международный листинг будет отложен.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"