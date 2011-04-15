Завершилась регистрация участников на VII Среднерусский экономический форум, который начнёт свою работу 8 июня 2018 года в Курске. Тема форума "На пути к экономике знаний". Ключевой вопрос форума: "Как регионы центра России смогут влиться в экономику знаний?".



На форум зарегистрировались более 2.5 тыс. участников, в числе которых: представители федеральных и региональных органов власти, ведущих научных и образовательных организаций, промышленных предприятий и организаций АПК, фондов поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и НКО. В СЭФ-2018 примут участие делегации из 24 регионов России и 18 зарубежных стран, включая Германию, Словакию, Индию, Панаму, Эль-Сальвадор и других.



В рамках СЭФ-2018 пройдут 12 заседаний, 5 выставок, презентация проектов инновационных разработок молодых учёных ЦФО, презентация предпринимательских бизнес-проектов, будет работать зона делового общения "Биржа контактов".



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест", титульные партнёры форума - АО "КОНТИ-РУС", группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", группа Продимекс, ООО "УК "Объединённые кондитеры", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО "Сбербанк", Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 06.06.2018