В рамках СЭФ-2018 пройдёт заседание рабочей группы по содействию развитию малого и среднего предпринимательства

В рамках Среднерусского экономического форума пройдёт заседание рабочей группы по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО.



Тема заседания "Национальные цели и стратегические задачи развития малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа".



Заседание пройдёт под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ольги Атюковой и директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Максима Паршина.



На заседание аккредитованы 50 экспертов, в числе которых: руководитель дирекции регионального развития Корпорации МСП Андрей Чуев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев, первый заместитель губернатора Костромской области Иван Корсун, заместитель губернатора Владимирской области Ренат Чагаев, врио заместителя председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, президент Союза малых городов Российской Федерации Евгений Марков, а также представители Федеральной налоговой службы, АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства", МСП "Опора России", АО "Российский экспортный центр", руководители профильных министерств и ведомств других регионов ЦФО.



VII Среднерусский экономический форум начнёт свою работу 8 июня 2018 года в Курске. Тема форума "На пути к экономике знаний". В рамках СЭФ-2018 пройдут 12 заседаний, 5 выставок, презентация проектов инновационных разработок молодых учёных ЦФО, презентация предпринимательских бизнес-проектов, будет работать зона делового общения "Биржа контактов".



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Банка России, Российской Академии Наук, Российского фонда фундаментальных исследований и др.



Генеральный партнёр форума - Компания "Металлоинвест", титульные партнёры форума - АО "КОНТИ-РУС", Группа компаний "АгроПромкомплектация", АПХ "Мираторг", Группа Продимекс, ООО "УК "Объединенные кондитеры", партнёры Форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", АО "Россельхозбанк", ПАО "Ростелеком", ПАО Сбербанк, Строительная компания "Инстеп", ПAO "Промсвязьбанк", ОАО "Моснефтегазстройкомплект" и др.



Подробная информация о форуме доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 06.06.2018