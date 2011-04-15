РЖД инвестируют в венчурный фонд "Сколково" 300 млн руб.

ОАО "Российские железные дороги" подписало соглашение об инвестициях в Индустриальный венчурный фонд под управлением ООО "Сколково - Венчурные инвестиции" в размере 300 млн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД.



Подписи под документом поставили замгендиректора РЖД Андрей Старков и гендиректор "Сколково - Венчурные инвестиции" Василий Белов.



Инвестиции в Фонд "Сколково" - часть комплексной работы РЖД по внедрению инновационных отечественных технологий для модернизации отрасли и повышения её эффективности.



РЖД совместно с фондом будут анализировать и отбирать для инвестирования новейшие технологии и решения, в том числе в таких секторах, как альтернативные источники питания для подвижного состава и инфраструктуры, безлюдные средства и технологии мониторинга состояния инфраструктуры, технологии мониторинга и моделирования жизненного цикла инфраструктуры, IT-платформы для клиентских сервисов в сфере грузовых и пассажирских перевозок, а также системы оптимизации транспортировки и логистических цепей с учётом синхронизации транспортной и складской системы.



"Для нас присоединение РЖД к фонду "Индустриальный I" - это большой кредит доверия от одной из крупнейших российский компаний. На базе фонда формируется уникальное партнёрство, в рамках которого для российских стартапов создаётся возможность не только получать инвестиции на новые разработки, но и менторскую поддержку крупных корпораций, а также доступ к огромному рынку", - отметил В.Белов.



"Венчурный Фонд Сколково - Индустриальный I" является первым в России отраслевым мультикорпоративным венчурным фондом. Он нацелен на финансирование компаний-резидентов Фонда "Сколково" и Национальной технологической инициативы (НТИ) в области "Индустрии 4.0". В технологический фокус фонда попадают разработки в области робототехники, аддитивных технологий и новых материалов, беспилотные технологии, интеллектуальная энергетика, предиктивная аналитика и промышленный интернет вещей. Целевой размер венчурного фонда составляет 2.5-3 млрд руб.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



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